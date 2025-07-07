Шепелев решил жениться на возлюбленной спустя девять лет отношений

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова, прожив вместе девять лет, приняли решение официально оформить свои отношения и подали заявление в органы ЗАГС, сообщил портал KP.RU.

Телеведущий поделился в социальных сетях, что свадебная церемония запланирована на осенние месяцы, после которой новоиспеченные супруги отправятся в романтическое путешествие.

В семье воспитываются трое детей: сын Дмитрия от предыдущего брака с Жанной Фриске, дочь Екатерины от ее первого брака, а также их общий ребенок.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной отец Фриске боится не дожить до встречи с внуком Платоном.