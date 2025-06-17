Тяжелобольной отец Фриске боится не дожить до встречи с внуком Платоном

На десятый год памяти Жанны Фриске ее отец Владимир Борисович признался, что здоровье не позволяет ему полноценно жить и бороться за встречу с внуком. Он заявил KP.RU, что опасается вовсе с ним не увидеться.

72-летний мужчина, страдающий от проблем с сердцем и поджелудочной железой, с горечью говорит о разрыве с 12-летним Платоном — сыном покойной певицы и Дмитрия Шепелева. Отец Фриске отметил, что у страдает от сильных болей, но все еще верит, что сможет хотя бы поговорить с внуком.

«Я ищу возможность связаться с Платошей. Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно, его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смириться. Душа болит, но что-то надо делать», — вздыхает Владимир Фриске.

Конфликт между семьей Фриске и Шепелевым обострился после смерти Жанны в 2015 году. Дмитрий объясняет разрыв соображениями безопасности, но утверждает, что не запрещает сыну общаться с родней. Однако на практике Платон уже несколько лет не видится с дедом, бабушкой и тетей Натальей — младшей сестрой певицы.

Сейчас мальчик увлекается музыкой и даже пробует силы в кино. Владимир Борисович следит за успехами внука издалека.

Ранее сообщалось, что Наталья Фриске показала квартиру сестры Жанны спустя 10 лет после трагедии.