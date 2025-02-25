Шепелев впервые объяснил отъезд на море накануне смерти Фриске

Отец ребенка певицы Жанны Фриске и ее бывший возлюбленный Дмитрий Шепелев в беседе с Надеждой Стрелец объяснил, почему незадолго до смерти певицы увез сына на море. Об этом пишет KP.RU .

Жанна Фриске активно боролась с агрессивной формой рака, но даже обращение к лучшим врачам США и Европы не помогли. Накануне смерти она стала серьезно сдавать, что видели близкие. Так, 42-летний Дмитрий Шепелев увез общего сына Платона на море прямо перед кончиной супруги. Этот поступок не поняли фанаты певицы и с момента трагедии их волновало, почему Шепелев так сделал. Впервые мужчина объяснился во время интервью. По его словам, он не хотел, чтобы сын стал свидетелем мучений звездной мамы.

«Мы попрощались с Жанной, сели в такси. Вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали, что ее не стало. Мне понадобилось около суток, чтобы мой отец прилетел и подхватил Платона. А я улетел… Это можно назвать совпадением, но я вижу в этом символизм, и то, что она согласна с моим решением. На сегодняшний день я бы поступил так же», — отметил Дмитрий.

Шепелев напомнил, что Платону на тот момент было всего два года. Самой Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года.

Ранее сообщалось, что Шепелев рассказал о нападении отца Фриске.