Шепелев рассказал об отце Фриске, который напал с ножом в попытке похитить сына

По словам Шепелева, который воспитывает сына от Жанны Фриске (которая скончалась в 2015 году), на него напал отец Фриске, который много лет не видел своего внука Платона, пишут журналисты. Далее Шепелев вспоминает, что когда он приехал за вещами сына во время переезда, то отец Фриске напал на него и на водителя с ножом, потому что ему казалось, что у него забирают ребенка.

Теперь Шепелев признается, что опасался за безопасность ребенка – его караулили пятеро человек, чтобы отобрать Платона, и если бы у него не было охраны, то неизвестно, чем бы все это закончилось.

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