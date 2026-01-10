Снегопад в Подмосковье: Химки мобилизовали армию из 400 дворников
Глава города Елена Землякова провела объезд территории Химок после снегопада
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Совместно с другими специалистами глава городского округа Химки Елена Землякова инспектировала ключевые точки города — зоны с наиболее интенсивным движением и территории массового пребывания граждан, сообщила администрация муниципалитета.
Одним из первых был проверен участок у железнодорожной станции «Химки», где был задействован целый комплекс машин для ликвидации последствий непогоды: комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики, тракторы и ручной труд дворников.
Для борьбы со стихией в муниципальном образовании было мобилизовано свыше 400 работников клининговых служб и около 90 единиц специализированной техники. Их основные задачи — обеспечить проезд и проход по основным магистралям, улицам и подходам к общественным остановкам.
Работы велись комплексно. На внутридворовых территориях и общественных пространствах работала тяжелая спецтехника, в то время как проезжую часть дорог обрабатывали противогололедными материалами, такими как пескосоляная смесь, для предотвращения образования наледи.
Приоритет в уборочной кампании традиционно отдается приведению в порядок проезжих частей, тротуаров и пешеходных зон. Повышенное внимание уделяется объектам повышенной опасности в гололед: лестницам, крутым подъемам и спускам, а также участкам дорог с выраженным уклоном.
Ранее сообщалось, что рабочая неделя с 12 января в Москве и Подмосковье начнется со снегопада.