Снегопад в Подмосковье: Химки мобилизовали армию из 400 дворников

Совместно с другими специалистами глава городского округа Химки Елена Землякова инспектировала ключевые точки города — зоны с наиболее интенсивным движением и территории массового пребывания граждан, сообщила администрация муниципалитета.

Одним из первых был проверен участок у железнодорожной станции «Химки», где был задействован целый комплекс машин для ликвидации последствий непогоды: комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики, тракторы и ручной труд дворников.

Для борьбы со стихией в муниципальном образовании было мобилизовано свыше 400 работников клининговых служб и около 90 единиц специализированной техники. Их основные задачи — обеспечить проезд и проход по основным магистралям, улицам и подходам к общественным остановкам.

Работы велись комплексно. На внутридворовых территориях и общественных пространствах работала тяжелая спецтехника, в то время как проезжую часть дорог обрабатывали противогололедными материалами, такими как пескосоляная смесь, для предотвращения образования наледи.

Приоритет в уборочной кампании традиционно отдается приведению в порядок проезжих частей, тротуаров и пешеходных зон. Повышенное внимание уделяется объектам повышенной опасности в гололед: лестницам, крутым подъемам и спускам, а также участкам дорог с выраженным уклоном.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя с 12 января в Москве и Подмосковье начнется со снегопада.