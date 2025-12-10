Шесть часов и домой. Депутаты решили сократить рабочий день всей стране

Депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный подготовили законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели в России до 30 часов. Документ предусматривает шестичасовой рабочий день при пятидневном графике. Инициативу планируют внести на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке авторы указывают, что для ряда категорий работников требуется еще более мягкая норма — 24 часа в неделю. Речь идет о несовершеннолетних, сотрудниках с инвалидностью I и II групп, женщинах, занятых в сельской местности, а также учителях.

По мнению депутатов, уменьшение трудовой нагрузки способно повысить производительность, улучшить качество жизни и снизить уровень стресса. Кроме того, инициатива, по их словам, может оказать положительное влияние на демографию.

Юрий Афонин напомнил, что действующие нормы устанавливались более 30 лет назад, а за это время уровень автоматизации и технологии, включая ИИ, существенно продвинулись. Он считает 30-часовую неделю оптимальной для современных условий.

