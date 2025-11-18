Шесть часов на поезде вместо полета: что изменит ВСМ для пассажиров Урала и Поволжья
Союз пассажиров РФ: ВСМ Москва — Екатеринбург сократит время в пути до 6-7 часов
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Екатеринбург, станет мощным импульсом для развития транспортной инфраструктуры удаленных российских регионов. О ключевых преимуществах масштабного национального проекта в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков.
Эксперт подчеркнул комплексный эффект от новой магистрали.
«Это связка и с федеральным центром, и регионов между собой», — уточнил Янков.
Что касается временных показателей, то поездка из столицы до Екатеринбурга будет занимать примерно шесть-семь часов, что сопоставимо с перелетом с учетом времени на дорогу в аэропорт и регистрацию.
Особое внимание представитель ведомства уделил положительным изменениям в сообщении между крупными уральскими и поволжскими городами. По его словам, ВСМ кардинально улучшит транспортное сообщение между Казанью и Екатеринбургом, где на сегодняшний день существует дефицит регулярных и доступных рейсов как по воздуху, так и на железной дороге.
«Будем надеяться, что вдоль линии ВСМ тоже недорогие ресурсы смогут возникать», — заключил Янков, намекая на потенциальный экономический рост в прилегающих к трассе территориях.
Ранее сообщалось, что скоростную железную дорогу в Петербурге заведут внутрь исторических зданий.