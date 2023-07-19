Шесть часов в Петербурге убирали кислоту, разлитую недалеко от шоссе

Больше шести часов потребовалось «Экострою» в Петербурге, чтобы обезопасить окружающую среду и ликвидировать разлив кислоты, обнаруженный недалеко от Выборгского шоссе.

Как пишет РИА Новости 19 июля, ЧП произошло на грунтовой дороге, и, судя по испарениям, концентрация химических веществ была более чем значительной и представляла угрозу окружающей среде, в том числе и людям, и животным.

Полицейские вызвали на место инцидента специалистов «Экостроя», и те в течение шести часов сначала засыпали содой и песком, а потом уже вывозили загрязненные отходы на утилизацию весом больше, чем две тонны.

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