Саратовская трагедия: шесть человек погибли и один пострадал в жутком ДТП на трассе

О произошедшей трагедии в Лысогорском районе Саратовской облсти проинформировал в соцсетях глава управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.

По его словам, поздно вечером во вторник, 27 февраля, там на трассе столкнулись отечественные легковушки ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате автоаварии, погибли стразу шесть человек, один пострадал и был доставлен в больницу со множественными травмами.

«В 00.15 (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал», — написал Юрин.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы Саратовской области. Спасатели МЧС деблокируют тела погибших при помощи гидравлического инструмента.

Ранее сообщалось, что автобус ПАЗ с рабочими догнал трактор на трассе под Пермью и протаранил его.