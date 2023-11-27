Шесть человек пострадали во время шторма в Симферополе и Евпатории - СМИ

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма, двое из пострадавших экстренно госпитализированы, остальные четверо отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

«Всего эвакуировано 277 человек, включая 41 ребенка. Сейчас активно действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. Все медицинские учреждения функционируют», - рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.