Шесть мест концентрации ДТП ликвидировали в Московской области

В 2023 году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ликвидировали шесть участков концентрации ДТП, на них установили комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, данный комплексы появились на участках федеральных трасс М-7 «Волга», М-9 «Балтия», бесплатном участке ЦКАД и на региональных дорогах — Ильинском, Кубинском шоссе и улице Калинина.

«По прошествии нескольких месяцев с момента оборудования участков комплексами мы отметили, что это положительно повлияло на культуру вождения и дисциплинированность водителей. В результате количество нарушений ПДД на данных участках дорог в общей сложности снизилось на 40%, а аварийность полностью отсутствует», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что в целях анализа и прогнозирования аварийно-опасных участков дорог в регионе применяют специальное программное обеспечение — «Аналитический модуль БДД». Оно позволяет проводить учет и анализ аварий и вырабатывать эффективные мероприятия, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.