Шесть модельных библиотек откроют в Подмосковье в этом году
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В 2024 году в Подмосковье откроют шесть модельных библиотек, на эти цели направят около 115 миллионов рублей. Об этом в Общероссийский день библиотек сообщает Московская областная Дума.
«Ежегодно появляется все больше модельных библиотек, в которых вместо тихого зала с книжными стеллажами — современное, светлое пространство, где можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях — от литературных вечеров до курсов по программированию», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Помимо этого, в парках региона есть 122 зоны буккросинга, где все желающие могут принести и забрать понравившуюся книгу. Ознакомиться с адресным перечнем таких мест можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.