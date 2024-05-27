Шесть модельных библиотек откроют в Подмосковье в этом году

«Ежегодно появляется все больше модельных библиотек, в которых вместо тихого зала с книжными стеллажами — современное, светлое пространство, где можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях — от литературных вечеров до курсов по программированию», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.