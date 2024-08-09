Шесть новых линий наружного освещения обустроили на двух шоссе в Московской области

В Подмосковье началось подключение новых линий освещения, работы уже прошли на шести участках, их проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, освещение появилось на Пятницком шоссе вблизи поселка Тихие Зори в Солнечногорске, а также на Фряновском шоссе в районе поселка Литвиново, в деревнях Огудьево и Каблуково и на участке от остановки «Поворот на Горбуны» до деревни Мосальское в Щелкове.

«Дорожники построили больше 30 километров новых линий дорожного освещения, и сейчас активно ведут работы по их подключению. А еще продолжают строительство около пяти километров линий освещения на двух последних из планируемых участков: на Быковском шоссе в поселке Жилино-1 и на участке от Каширского шоссе в поселке Горки Ленинские», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В общей сложности в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию более 35 километров новых линий наружного освещения. Оно появится на вылетных трассах Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе. Отметим, что работы проводятся для повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.