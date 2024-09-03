Шесть образовательных учреждений поставили на кадастр в Подмосковье за последнюю неделю августа
Фото: [Пресс-служба Росреестра МО]
В последнюю неделю августа Управление Росреестра по Московской области в оперативные сроки поставило на государственный кадастровый учет пять новых школ, рассчитанных на 4,5 тысячи учеников, и детский сад на 250 мест. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Школы расположены в Котельниках на территории ЖК«Парковый», Люберцах в ЖК «Люберцы парк», Одинцово в ЖК «Заречье Парк», поселке Новый городок городского округа Щелково и поселке Молоково Ленинского округа. Детский сад появился в Балашихе в ЖК «Центр-2».
«Управление продолжает совместную работу с Правительством Московской области по формированию комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.