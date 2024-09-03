Шесть образовательных учреждений поставили на кадастр в Подмосковье за последнюю неделю августа

В последнюю неделю августа Управление Росреестра по Московской области в оперативные сроки поставило на государственный кадастровый учет пять новых школ, рассчитанных на 4,5 тысячи учеников, и детский сад на 250 мест. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.