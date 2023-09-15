Шесть подъездных дорог к СНТ отремонтировали в Московской области

В Московской области отремонтировали шесть подъездных дорог, которые ведут к дачным и садовым товариществам, сообщили в областном Минтрансе. Их общая протяженность составила более 6,4 километра, программа ремонта подъездных дорог к СНТ выполнена на более чем 30%.

Зампред Правительства региона — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик уточнил, что работы прошли в Щелково, Мытищах, Клину, Дмитрове и Наро-Фоминске.

«На шести объектах в Домодедове, Сергиевом Посаде, Богородском, Талдоме и Дмитрове ремонт продолжается», — добавил он.

В ведомстве напомнили, что для повышения комфорта жителей в регионе в этом году отремонтируют 13 подъездных дорог к 53 СНТ, все работы завершат в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».