Шесть студентов из Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
В Екатеринбурге стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования». Подмосковье на нем представляют шесть студентов вузов и колледжей, сообщила пресс-служба проекта.
Как подчеркнул первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, выступая на торжественной церемонии открытия финала, проект «Флагманы образования» открывает для студентов больше перспектив для карьерного и профессионального роста.
«Проект нацелен на вовлечение в педагогические профессии, поддержку учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать в системе образования. <…> Почти половина участников финала представляют педагогические вузы, и примерно столько же — классические», — отметил он.
В этом году к дистанционному этапу конкурса были допущены почти 34,4 тысячи конкурсантов. До финала, конкурсные испытания которого состоятся на площадке Уральского государственного педагогического университета, дошли свыше 250 студентов.
Так, Подмосковье в финале представляют студенты Государственного гуманитарно-технологического университета Никита Исаков, Анастасия Обухова и Полина Рыжакова, а также студентка Государственного социально-гуманитарного университета Альбина Белова, студентка университета «Дубна» Аэлина Габидуллина и студентка Губернского колледжа Елизавета Прохина.
Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.
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