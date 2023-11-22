Шесть студентов из Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

В Екатеринбурге стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования». Подмосковье на нем представляют шесть студентов вузов и колледжей, сообщила пресс-служба проекта.

Как подчеркнул первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, выступая на торжественной церемонии открытия финала, проект «Флагманы образования» открывает для студентов больше перспектив для карьерного и профессионального роста.

«Проект нацелен на вовлечение в педагогические профессии, поддержку учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать в системе образования. <…> Почти половина участников финала представляют педагогические вузы, и примерно столько же — классические», — отметил он.

В этом году к дистанционному этапу конкурса были допущены почти 34,4 тысячи конкурсантов. До финала, конкурсные испытания которого состоятся на площадке Уральского государственного педагогического университета, дошли свыше 250 студентов.

Так, Подмосковье в финале представляют студенты Государственного гуманитарно-технологического университета Никита Исаков, Анастасия Обухова и Полина Рыжакова, а также студентка Государственного социально-гуманитарного университета Альбина Белова, студентка университета «Дубна» Аэлина Габидуллина и студентка Губернского колледжа Елизавета Прохина.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам плотно заняться поиском учителей-предметников.