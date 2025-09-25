Шесть утра, счет на минуты: подмосковные медики спасли задыхающегося ребенка

В подмосковной Балашихе ранним утром бригада скорой помощи выехала на экстренный вызов — у мальчика случился внезапный приступ удушья, который без помощи врачей мог кончиться трагично. Об этом случае спасения сообщает REGIONS.

Мать ребенка рассказала в соцсетях, что медики действовали четко и профессионально: быстро оценили состояние, оказали первую помощь и под непрерывным контролем доставили ребенка в больницу. По ее словам, счет шел на минуты.

Врач-терапевт Константин Недошивин в комментарии для REGIONS пояснил, что удушье относится к критическим состояниям, требующим мгновенного реагирования. Именно работа фельдшера и водителя стала ключевым фактором спасения.

«Причины могут быть разные: от аллергии до крупа. Задача бригады — как можно быстрее установить причину, чтобы понимать, как действовать в конкретном случае. Часто в таких ситуациях времени катастрофически мало, поэтому эта бригада может записать на свой счет еще одну спасенную жизнь», — рассказал врач.

Пользователи присоединились к благодарностям и делились похожими случаями спасения близких. В пресс-службе Балашихинской больницы уточнили, что благодарности медикам можно оставлять на официальной странице в VK или в чате «Балашиха.Здоровье», а для бригад скорой помощи предусмотрен специальный раздел на сайте Московской областной скорой помощи.

Ранее сообщалось, что врачи в Сергиевом Посаде спасли девушку, упавшую с высоты девятого этажа.