В Лисках Воронежской области примерно в 2:40 местные жители услышали шесть взрывов и шум от дронов. Об этом передает Mash.

В городе прозвучал сигнал тревоги. Ранее, в Подгоренском районе, жители видели как минимум три беспилотных летательных аппарата, которые двигались друг за другом.

В Острогожском и Лискинском районах объявлена повышенная готовность. Системы оповещения приведены в действие, жителей призывают укрыться в помещениях, избегать нахождения у окон и в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата немедленно сообщать по номеру 112. Об этом сообщает информационный канал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков БПЛА в Воронеже повреждены несколько квартир, обошлось без пострадавших.