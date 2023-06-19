Шесть жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье

Еще шесть домов, возведенных на территории четырех муниципалитетов Подмосковья, получили кадастровые номера, сообщили в подмосковном Минжилполитики.

Так, в Одинцово на кадастровый учет поставили три жилых дома в жилом комплексе «Лайково». В Ленинском округе — один дом в жилом комплексе «Восточное Бутово». Еще по одному дому — в жилых комплексах «Twin House» в Люберцах и «Терра» в Дмитровском округе.

Отметим, что теперь жильцы смогут оформить квартиру в собственность, записать детей в образовательные учреждения, оформить прикрепление к медучреждению и так далее.

Ранее сообщалось, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского.