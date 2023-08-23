Шестьдесят рабочих продолжают возводить новую школу в подмосковном Щелково

Строительная готовность образовательного учреждения, которое возводят в поселке Новый городок городского округа Щелково, составляет уже сорок процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что монолитные работы по возведению здания завершены. Продолжается кладка наружных стен и внутренних перегородок, кровельные работы. В ведомстве напомнили, что завершить строительство объекта планируется в декабре 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что порядка тридцати новых школ откроют в Подмосковье в этом году.