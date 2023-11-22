Шестьдесят тысяч детей с начала года прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

С января текущего года в регионе свыше 60 тысяч новорожденных детей прошли расширенный неонатальный скрининг. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Скрининг проводят в первые дни жизни детей. Для исследования из пятки ребенка берут кровь и проводят необходимые анализы. В этом году список проводимых исследований расширили с пяти до тридцати шести.

Благодаря обследованию можно обнаружить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать курс лечения, а также диспансерное наблюдение врачами узких специальностей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будут модернизированы женские консультации.