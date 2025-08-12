Шестеро иностранцев сбежали из центра содержания мигрантов в Краснодаре

Из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре сбежали шестеро человек. Об этом стало известно SHOT.

Среди сбежавших — трое граждан Украины, двое выходцев из Армении и один молдаванин. По данным телеграм-канала, пять беглецов уже удалось задержать, но один человек все еще остается на свободе.

Особую тревогу вызывает личность 39-летнего Вячеслава Жмурко — гражданина Украины, осужденного в 2017 году за убийство и получившего семь лет колонии. Сейчас его поисками занимается полиция.

Вместе с ним бежали еще двое украинцев — Николай Кисленко и Александр Капуста, а также армяне Артур и Гарик Бабаян и гражданин Молдавии Николай Камбур. Все они находились в России без разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мигранты попытались утопить подростка из-за самоката.