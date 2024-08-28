Шестеро подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии заключены под стражу

Шестерых ранее задержанных подозреваемых в подготовке диверсионных и террористических акций в Ингушетии заключили под стражу, сообщило ТАСС.

В Ингушетии были задержаны шестеро подозреваемых в подготовке серии терактов, а также диверсионных операций. В частности, они подозреваются в нападении на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже по указанию боевика из Сирии.

Один из задержанных рассказал, что перед нападением на церковь он слушал в соцсетях лекции признанного террористом в РФ Абдуллы Костекского. Затем он захотел «выйти на путь джихада» и начал искать сообщников.

Ранее сообщалось, что задержанные подозреваемые в нападении на церковь дали признательные показания.