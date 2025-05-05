В детсаду Истры придумали странную игру, чтобы заставить детей замолчать

Шестилетняя девочка в Истре пришла домой из частного детсада с разбитой губой. Оказалось, что ей пытались засунуть в рот ластик во время занятий, чтобы она замолчала. Об этом рассказало интернет-издание REGIONS.

Родители шестилетней девочки обнаружили после очередного дня в частном детском саду, что у их дочери разбита губа. Оказалось, что происшествие случилось во время занятий английского. Там учитель придумал некую странную игру в попытке заставить детей молчать.

«Говорит, что на уроке английского учитель засовывал детям в рот ластик. И дочери тоже. Да еще и с такой силой, что у нее во рту появилась кровь», — указала мама пострадавшей девочки.

В дирекции детсада не увидели ничего дурного в таких методах воспитания. Родители же обратились в больницу и в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада в Краснодарском крае. Ее заподозрили в жестоком обращении с детьми. Ее обвинили в том, что она таскала детей за волосы, руки и ноги.