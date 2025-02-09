Шестилетняя девочка погибла, выпав с 9 этажа в Новой Москве
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В субботу, 8 февраля, в одном из жилых домов в Новой Москве произошла печальная история. Шестилетняя девочка упала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы прокуратуры города Москвы.
Как поведали в надзорном ведомстве, ребенок погиб в результате полученных травм при падении.
«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты 9 этажа», — сообщили в прокуратуре.
В связи с трагическим случаем, произошедшим с девочкой, прокуратура инициировала расследование. У правоохранительных органов есть множество вопросов к родителям: как могло произойти, что ребенок оказался без присмотра.
Сотрудники ведомства обратились к родителям, настоятельно рекомендуя им не оставлять детей без внимания.
Ранее сообщалось, что отец погибших детей из Красной Сопки нарушил меру пресечения, посетив шоу «Пусть говорят».