Шестиминутное счастье за 8 тысяч: петербурженки показали цены на зимнем озере Байкал

Две жительницы Санкт-Петербурга менее чем за неделю потратили на отдых на Байкале почти 500 тысяч рублей. Историей своих расходов одна из путешественниц поделилась в соцсетях, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

По словам девушки, основную часть бюджета составил готовый тур стоимостью 318 тысяч рублей на двоих. Путешественницы решили не заморачиваться с самостоятельной организацией и, как оказалось, не прогадали.

«Мы решили упростить себе жизнь и взяли готовый тур, и это было лучшим решением. Он стоил 318 тысячи рублей. В эту сумму вошли проживание, двухразовое питание, экскурсии по программе, трансфер, аренда коньков для осуществления моей мечты на Байкале и фотограф на два полных дня», — рассказала Маргарита.

Дополнительно туристки оплатили авиабилеты из Петербурга до Иркутска и обратно — перелет обошелся в 105 тысяч рублей. Еще 10 тысяч ушло на ночь в отеле, поскольку девушки прилетели на день раньше старта тура.

Отдельной строкой расходов стали развлечения. Путешественницы попробовали айсфлоатинг — купание среди льдин в специальных герметичных костюмах, что стоило 10 тысяч рублей. Также они заплатили 8 тысяч рублей за шестиминутное катание на упряжке с хаски. Примерно 30 тысяч ушло на ужин и еще 15 тысяч — на мелкие расходы.

При этом полностью завершить программу не удалось: последний день тура девушки пропустили из-за раннего вылета. В итоге общая сумма расходов за пять дней составила 496 тысяч рублей.

Для сравнения: сколько тратят другие

Напомним, что четырехдневный отдых на Байкале обошелся жительнице Казани Зарине Биткининой почти в 200 тысяч рублей на двоих. Девушка также поделилась расходами в соцсетях. По ее словам, перелет стоил 55 тысяч рублей, трансфер до Ольхона — 16 тысяч рублей, проезд по переправе на хивусе (судне на воздушной подушке) — 1,5 тысячи рублей. Аренда домика с видом на озеро на три ночи потянула на 54 тысячи рублей.

Кроме того, пришлось раскошелиться на экскурсии, аренду коньков, баню и обратный проезд, а также на продукты и кафе, за которые пара заплатила 20,5 тысячи рублей.

