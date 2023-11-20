Шестнадцать младенцев из сектора Газа поступили в египетскую больницу - СМИ

Из сектора Газа в одну из больниц Египта поступили шестнадцать детей. Подробности сообщает РИА Новости .

Минздрав сектора Газа сообщил, что властям удалось переместить в Египет больше 30 новорожденных. По данным СМИ, шестнадцать младенцев поступили в больницу города Эль-Ариш, расположенного на Синайском полуострове. Известно, что некоторые дети находились в инкубаторах больницы из-за недоношенности.

Сейчас шестнадцать младенцев находятся на севере Синая в медицинском учреждении. Как сообщил министр здравоохранения Египта, новорожденным оказывает медицинская помощь, некоторые младенцы будут направлены в больницы Каира.