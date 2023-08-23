Шестнадцать многоквартирных домов Подмосковья получили кадастровые номера в июле

Шестнадцать многоквартирных домов более чем на семь тысяч квартир поставили на кадастровый учет в Московской области в прошлом месяце, сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Общая площадь жилого фонда, получившего кадастровые номера в июле, превысила пятьсот тысяч квадратных метров. Это позволило обеспечить жильем свыше семи тысяч семей региона.

Как отметила замруководителя Управления Росреестра по Подмосковью Дарья Проникова, кадастровый учет в отношении МКД на территории области осуществляется в оперативные сроки. Ускорению темпов введения в эксплуатацию объектов способствуют правительство региона и Росреестр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году жилищные сертификаты получат свыше 160 медиков.