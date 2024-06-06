Шестой детский сад продолжают строить в подмосковном ЖК «Восточное Бутово»

Дошкольное учреждение на 325 мест возводит компания ПИК на территории жилого квартала «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В данный момент на строительной площадке производятся работы по устройству кладки внутренних и наружных стен из пеноблока и ПГП, устройство кровли. Приступили к работам по фасаду (монтаж кронштейнов подсистемы), монтаж оконных профилей.

Примечательно, что будущее здание рассчитано на четырнадцать групп, в том числе младшего возраста до трех лет. На первом этаже расположится столовая и медицинский блок. На втором — оборудуют физкультурный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Третий этаж предназначен для групповых.

Всего в квартале уже открылись пять детских садов из десяти запланированных и одна школа из четырех. Внутри квартала будет две поликлиники, одна из которых уже работает.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал о технологиях, представленных на подмосковном стенде на ПМЭФ-2024.