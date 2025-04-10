Шествие «Бессмертного полка» в 2025 году состоится в смешанных форматах
Акцию «Бессмертный полк» проведут в нескольких форматах
Фото: [Медиасток.рф]
В этом году шествие «Бессмертного полка» будет проходить в смешанном формате. Об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России, депутат Госдумы Елена Цунаева.
Она отметила, что, если в ряде регионов шествие в традиционном формате проходить не будет, в акции можно будет принять участие онлайн. Организацией займутся «Сбер» и «ВКонтакте».
Традиционно, акция будет проходить не только в России. Ожидается, что шествия, автопробеги, кинопоказы, церемонии возложения цветов состоятся по всему миру.
В Подмосковье снова пройдет акция «Бессмертный полк на транспорте». В ее рамках портреты героев разместят в 6 тыс. автобусов в период с 1 по 12 мая. Сбор историй для размещения в салонах автобусов продлили до 14 апреля. Рассказать о герое можно по этой ссылке.
Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО будет организована акция в формате «Бессмертный полк на передовой». В ее рамках участники СВО смогут отправить членам своих семей видеопоздравления.
Также в образовательных учреждениях страны проведут акции памяти. Так, 5 мая пройдет занятие «Разговоры о важном», а в рамках проекта «Музыка вместо звонков» в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Кроме того, совместно с Музеем Победы во всех школьных музеях пройдет акция «Стена памяти».
Подробная информация о проведении акций представлена на сайте «Бессмертного полка».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе будут благоустроены два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне.