Шествие «Бессмертного полка» в 2025 году состоится в смешанных форматах

В этом году шествие «Бессмертного полка» будет проходить в смешанном формате. Об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Она отметила, что, если в ряде регионов шествие в традиционном формате проходить не будет, в акции можно будет принять участие онлайн. Организацией займутся «Сбер» и «ВКонтакте».

Традиционно, акция будет проходить не только в России. Ожидается, что шествия, автопробеги, кинопоказы, церемонии возложения цветов состоятся по всему миру.

В Подмосковье снова пройдет акция «Бессмертный полк на транспорте». В ее рамках портреты героев разместят в 6 тыс. автобусов в период с 1 по 12 мая. Сбор историй для размещения в салонах автобусов продлили до 14 апреля. Рассказать о герое можно по этой ссылке.

Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО будет организована акция в формате «Бессмертный полк на передовой». В ее рамках участники СВО смогут отправить членам своих семей видеопоздравления.

Также в образовательных учреждениях страны проведут акции памяти. Так, 5 мая пройдет занятие «Разговоры о важном», а в рамках проекта «Музыка вместо звонков» в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Кроме того, совместно с Музеем Победы во всех школьных музеях пройдет акция «Стена памяти».

Подробная информация о проведении акций представлена на сайте «Бессмертного полка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе будут благоустроены два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне.