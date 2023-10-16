Шевелился и создавал шумы: врачи вытащили из уха жительницы Подмосковья живого таракана

Врачи Видновской больницы вытащили из уха сорокалетней жительницы Подмосковья живого таракана. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

При каких обстоятельствах насекомое забралось в левое ухо — неизвестно. Женщина обратилась к медикам с жалобами на шевеления и шумы. Таракан был обнаружен в ходе осмотра.

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова, таракана достали с помощью микрохирургических ушных щипцов. Насекомое шевелило усами и лапами.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Барабанная перепонка и слуховой проход при извлечении таракана не повредились.

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