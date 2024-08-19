Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 19 и 20 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились, актуальные данные на 19-20 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00. Сегодня новое слово — KEYS, соответственно, код азбуки Морзе состоит из четырех букв. Первая буква — «тире, точка, тире», вторая — «точка», третья — «тире, точка, тире, тире», четвертая — «точка, точка, точка».

Если вы ошиблись при вводе символа, его можно сбросить, нажав три раза на раздел «Earn per tap». Использовать шифр можно в любое время дня, но важно успеть до выхода нового, иначе награды не будет.

При правильном использовании данных игроки могут получить монеты, новые скины для хомяков и специальные игровые предметы, дающие различные преимущества.

Комбо-карты

Комбо-карты в игре могут принести игрокам бонус в виде пяти миллионов монет. Для этого необходимо собрать определенные комбинации. От качества карт зависит пассивный доход в игре. Их можно купить или прокачать в разделе «Mine».

Комбо-карты обновляются ежедневно в 15:00. Для того, чтобы получить пять миллионов 19 и 20 августа, нужно улучшить три карты: «Anti money loundering — Legal», «Trading bots — Markets» и «Compliance officer — PR & Team».

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