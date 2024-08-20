Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 20 и 21 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 20-21 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется каждый день ровно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — PLAY. Код азбуки Морзе: первая буква — «точка, тире, тире, точка», вторая — «точка, тире, точка, точка», третья — «точка, тире», четвертая — «тире, точка, тире, тире».

Сбросить символ при ошибке во время ввода можно, нажав три раза на раздел «Earn per tap». Использовать шифр можно в течение всего дня, для получения награды необходимо успеть до выхода нового.

При корректном введении данных пользователи могут получить монеты, новые скины для хомяков, а также специальные игровые предметы.

Комбо-карты

Комбо-карты в игре позволяют игрокам получить бонус в виде пяти миллионов монет. Для этого необходимо собрать определенные комбинации. От качества карт зависит пассивный доход, их можно купить или прокачать в разделе «Mine».

Комбо-карты обновляются ежедневно в 15:00. Для того, чтобы получить пять миллионов 20 и 21 августа, нужно улучшить три карты: «Risk management team», «Derivatives» и «HamsterBank».

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