Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 27 и 28 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 27-28 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр на миллион монет

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — BRON. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, точка, точка, точка», вторая — «точка, тире, точка», третья — «тире, тире, тире», четвертая — «тире, точка».

Использование шифра позволяет получить не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет. Вводить его необходимо в разделе «Daily Cipher».

Пять миллионов за комбо-карты

Уровень пассивного дохода очень легко повысить с помощью комбо-карт, ведь прокачка правильной комбинации дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса с 27 по 28 августа необходимо улучшить карты «Data Center Tokyo», «NFT Metaverse» и «Launching a rocket to Mars».

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