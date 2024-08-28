Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 28 и 29 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 28-29 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр для получения миллиона монет

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — MARTA. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, тире», вторая — «точка, тире», третья — «точка, тире, точка», четвертая — «тире», пятая — «точка, тире».

Шифр дает игрокам не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет.

Пять миллионов за прокачку комбо-карт

Прокачка правильной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса с 28 по 29 августа необходимо улучшить карты «HamsterGram», «Tokenomics expert» и «TON + Hamster Kombat = Success».

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