Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 28 и 29 августа
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Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 28-29 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Шифр для получения миллиона монет
Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — MARTA. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, тире», вторая — «точка, тире», третья — «точка, тире, точка», четвертая — «тире», пятая — «точка, тире».
Шифр дает игрокам не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет.
Пять миллионов за прокачку комбо-карт
Прокачка правильной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.
Для получения бонуса с 28 по 29 августа необходимо улучшить карты «HamsterGram», «Tokenomics expert» и «TON + Hamster Kombat = Success».
Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.