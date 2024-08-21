Шифр и комбо-карты в Hamster Kombat: актуальные данные на 21 и 22 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вечером 20 августа, актуальные данные на 21-22 числа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется каждый день ровно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — TWERK. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире», вторая — «точка, тире, тире», третья — «точка», четвертая — «точка, тире, точка», пятая — «тире, точка, тире».

При ошибке в воде символа его можно сбросить, нажав три раза на раздел «Earn per tap». Использовать шифр можно в течение всего дня, но чтобы получить награды, необходимо успеть до выхода нового, то есть до 22:00 21 августа.

При корректном вводе данных пользователи могут получить монеты, новые скины для хомяков, а также специальные игровые предметы.

Комбо-карты

Комбо-карты в игре дают пользователям бонус в виде пяти миллионов монет. Для этого нужно собрать определенные комбинации. Прокачать их можно в разделе «Mine».

Комбо-карты обновляются ежедневно в 15:00. Для того, чтобы получить пять миллионов 20 и 21 августа, нужно улучшить три карты: «Licence Nigeria», «Hamster YouTube Channel» и «Oracle».

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