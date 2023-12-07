«Шизофрения, никто не выявил»: психолог раскрыла, что могло спровоцировать школьницу из Брянска на стрельбу

Трагедию в Брянске, где восьмиклассница открыла огонь в школе из отцовского ружья, могла спровоцировать травля. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.

Девочка застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых и покончила с собой. Один пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Ружье, по данным следствия, школьница пронесла в тубусе для рисунков.

По словам Наумовой, ребенка, скорее всего, травили много лет. Если это началось еще в начальной школе, то к восьмому классу девочка уже чувствовала огромное отчаяние.

«Мы можем предполагать, что в семье этому ребенку тоже не могли дать защиту. Она чувствовала беспомощность, отчаяние. Ни учителя, ни школьные психологи не замечали, что ребенку плохо. Нельзя позволять такой беспредел, чтобы ребенок столько лет находился в состоянии повышенного стресса. Быть изгоем для ребенка — это очень травматично», — объяснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, девочка долго носила в себе этот груз и очень мучилась.

«Она вынашивала план, как можно отомстить, как можно со всем этим покончить, ценности собственной жизни у нее уже не было. Ребенку казалось, что ситуация совершенно безвыходная. Возможно, у девочки проявлялась шизофрения на начальных стадиях, но никто это не выявил», — добавила Наумова.

Эксперт убеждена, что учителя должны проходить психологические тренинги, чтобы научиться распознавать травлю и сразу принимать необходимые меры. Особенно актуально, по ее мнению, ввести такие занятия после сегодняшнего ЧП.

«Если в классе есть ребенок, который сидит и ни с кем не разговаривает, ребенок, которого обижают — ему обязаны оказать помощь. Проблема травли сегодня очень серьезная. Она больше, чем одна поломанная судьба», — подчеркнула психолог.

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