Власти Брянской области окажут помощь семьям пострадавших при стрельбе в школе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семьям пострадавших при стрельбе в школе в Брянске окажут помощь. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил Богомаз.

Он уточнил, что в результате трагического инцидента пострадали пять человек. Два ребенка получили ранения легкой степени тяжести, трое остальных – средней. Все ученики доставлены в больницу

Утром 7 декабря 14-летняя школьница устроила стрельбу в гимназии №5, в результате которой погибли два человека – сама стрелявшая и ее одноклассница. По информации канала Shot, оружие девочка взяла у отца и поместила его в тубус. Пронести в школу его позволило отсутствие на входе металлоискателя.

Девочка начала стрелять прямо на уроке биологии. Как отмечали СМИ, ее целью были мальчики-одноклассники, которые накануне подшутили над ней. Mash писал, что с начальных классов школьница подвергалась давлению со стороны других учеников. Отмечается, что конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве основной версии случившегося.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. По данным Shot, отца девочки увезли на допрос, чтобы выяснить, как у нее могло оказаться оружие. Как пишут СМИ, у школьницы есть сестра близнец, которая в момент стрельбы находилась в классе.

На фотографиях, которые появились после инцидента в соцсетях, видно, как была одета школьница. Девочка была в перчатках, а в сапоге лежал ночь. Сама она была одета в черное.