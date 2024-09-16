Школа в Челябинске, где произошло нападение, оборудована камерами и имеет охрану

Учреждение в Челябинске, где подросток напал с молотком на одноклассников и учительницу, находится под охраной ЧОП, оборудовано камерами и металлодетектором. Об этом RT заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

По словам парламентария, подросток стал жертвой «деструктивной идеологии», состоял в сомнительных сообществах с кураторами. Они, предположительно, давали указания. Например, совершить акт вандализма, напасть на людей и многие другие. Там же рассказывали о создании опасных устройств и способах добычи оружия.

Лантарова заявила, что на фоне таких преступлений требуется создать межведомственную программу для профилактики подобных явлений.

Ранее сообщалось, что подростка из Челябинска, напавшего на одноклассников, не собираются наказывать по уголовной статье.