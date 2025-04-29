В Бразилии ребенок скончался после употребления ядовитого завтрака

В бразильской Макаибе злоумышленник прислал семье ядовитый завтрак. Отравились два человека, в том числе девочка, которой не было и года. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Need To Know.

Семья из Бразилии уже получала неожиданные подарки от незнакомца. Ранее он прислал плюшевого медведя, затем конфеты. Однако это все были безобидные презенты. Последний раз под дверью нашли сухой завтрак в коробке.

Ничего не подозревающие родители дали пищу восьмимесячной девочке и 50-летней родственнице. Обе поели привлекательную на вид гранолу, но вскоре почувствовали недомогание. Как пишет зарубежное издание, ребенка спасти не удалось, а взрослая пациентка в критическом состоянии.

Отравителя, личность которого не установлена, объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в курах, которые поставляют из Казахстана, нашли опасных бактерий.