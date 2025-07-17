Школа в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа присоединилась к проекту «Открытый стадион»

В июле 2025 года школа в ЖК «Горки Парк» от девелопера «Самолет» в Ленинском округе присоединилась к программе «Открытый стадион», теперь местные жители смогут бесплатно заниматься физкультурой на школьной спортивной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До 20 августа пользоваться стадионом можно будет с 8:00 до 22:00, после этого школа будет самостоятельно определять график доступа на площадку. В целях обеспечения безопасности территорию оградили от образовательного учреждения и оборудовали отдельным входом. По периметру стадиона установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

В ходе открытия площадки на территории стадиона прошли марафон спортивных активностей и дружеский футбольный матч между командами ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное», в активностях приняли участие около 400 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.