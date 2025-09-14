Школьник из Химок получил возможность учиться в Китае

Ученик девятого класса средней школы №31 города Химки Александр Благих этим летом стал обладателем уникального шанса: он выиграл конкурс, который предоставил ему возможность поехать в Китай и развить свои знания иностранного языка в одном из самых известных вузов страны — Пекинском университете иностранных языков. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Это образовательное учреждение является одним из старейших в Китае и традиционно проводит летние лагеря для иностранных студентов. В этом году на 40 доступных мест поступило 280 заявок, и выбор студентов осуществлялся по результатам экзаменов по китайскому языку. Успешно сдав тест, Александр теперь имел возможность усовершенствовать свои знания под руководством опытных преподавателей и носителей языка.

Во время лагеря он не только посещал занятия, но и имел возможность участвовать в различных экскурсиях, что добавляло интереса к изучению языка и культуры. Таким образом, поездка оказалась не только отличным образовательным опытом, но и захватывающим приключением, где школьники могли узнать о стране, ее традициях и языке.

