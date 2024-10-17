Школьник из Омска стал фигурантом дела о госизмене из-за проукраинских блогов

УФСБ России по Омской области задержали молодого человека, который, как предполагают, работал на украинские спецслужбы и вел проукраинские Telegram-каналы. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Совершеннолетний ученик средней школы стал подозреваемым по уголовному делу о госизмене. Он попался на администрировании блогов, где занимался популяризацией террористических организаций и поддерживал Украину. Он мог работать на украинские спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что молодой человек якобы публично призывал пользователей к совершению насильственных действий. Агрессию он предлагал вымещать на патриотах России и людях, поддерживающих СВО.

В квартире школьника провели обыски, самого молодого человека задержали. По ст. 275 РФ (государственная измена) ему грозит пожизненный срок, если вина будет доказана.

Ранее сообщалось, что житель Мурманска получил 13 лет тюрьмы за отправку сообщений СБУ.