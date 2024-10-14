Житель Мурманска получил 13 лет тюрьмы за отправку сообщений СБУ

Житель Мурманска отправил сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) компрометирующие российскую армию сообщения и получил срок, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Мурманской области.

По данным ведомства, с 2022 по 2023 годы 21-летний мурманчанин отправил сотрудникам украинской спецслужбы аудиосообщение с негативной оценкой ВС РФ, а также приложил фотокопии документов о работе военкомата региона.

Отмечается, что Мурманский областной суд вынес решение отправить гражданина России в колонию строго режима. Там он будет отбывать наказание на протяжении 13 лет по делу о государственной измене.

В сентябре стало известно, что россиянина, причастного к поджогам военкоматов в Московской области, приговорили к 25,5 годам колонии. Мужчина также собирал данные о ВС РФ и осквренял воинские мемориалы. Он совершал преступления по заданиям СБУ.