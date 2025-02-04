Школьник из Подмосковья случайно съел домашнее задание по информатике

В клинику Л.М. Рошаля в Красногорске был госпитализирован 16-летний юноша, который проглотил флешку с домашним заданием по информатике, сообщил телеграм-канал Baza.

Парень объяснил, что выполнил задание по информатике и, радуясь, начал играть с флешкой, случайно проглотив ее. Проблемы возникли, когда флешка не вышла естественным путем, родители решили обратиться к врачам.

Врачи провели рентген и подготовили его к операции, сделали анестезию и извлекли флешку с помощью эндоскопических инструментов.

Операция заняла 15 минут и прошла успешно, на следующий день его выписали. Подросток оказался удачливым: флешка осталась невредимой, и он смог сдать задание. Неизвестно, знал ли учитель о приключениях флешки.

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