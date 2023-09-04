Школьник из Подмосковья заработал на смартфон, исполняя песни Цоя под балалайку

Десятилетний школьник решил заработать себе на смартфон необычным образом. Савва Ильичев посвятил все летние каникулы исполнению песен Виктора Цоя и группы «Король и Шут» на главной пешеходной зоне подмосковного Ногинска.

Юный уличный музыкант исполняет хиты, играя на балалайке, сообщает газета «Богородские вести». С этим инструментом школьник неразлучен вот уже два года. Навыки игры он совершенствует на занятиях в детской музыкальной школе.

«Я стал играть на улице, потому что очень сильно хотел накопить на телефон. Потом понял, что мне это очень нравится. <…> Дела идут очень хорошо», — рассказал музыкант.

Мечта школьника сбылась — он накопил на модный смартфон последней модели. Бросать музыку Савва Ильичев не собирается, поскольку планирует стать профессиональным музыкантом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье поддерживают талантливых школьников.