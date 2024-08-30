Школьник получил черепно-мозговую травму во время богослужения в храме Петербурга

Двенадцатилетний мальчик из Санкт-Петербурга получил открытую черепно-мозговую травму во время службы в Спасо-Парголовском храме. На его голову упала икона Спаса Нерукотворного. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел, когда подросток и его мама стояли рядом с алтарем. Несмотря на то что вокруг было много людей, икона рухнула именно на мальчика. Отмечается, что святыня осталась целой — разбилось только стекло.

По словам матери пострадавшего, состояние подростка стабилизировалось, он уже идет на поправку. Врачи диагностировали у него легкое повреждение мозга и пневмоцефалию, переломы костей черепа и ушибы мягких тканей.

Ранее сообщалось о том, что ЭПЦ может прервать сотрудничество с РПЦ под давлением эстонских властей. Из новой редакции циркового устава уже пропали все упоминания патриарха Кирилла, несмотря на то, что церковь находится под его влиянием.