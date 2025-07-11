Школьник устроил матерную истерику из-за потерянной Лабубу и попал на видео

Подросток заметил у другого мальчика игрушку, которая была похожа на ту, что он потерял ранее, и устроил скандал. Речь идёт об игрушечном персонаже Лабубу, который был произведён в Китае. Видеозапись этого инцидента стала популярной и распространилась в интернете.

На кадрах мальчик предположительно возраста 8-9 лет, увидев у парня постарше Лабубу, начал орать, что, мол, это его игрушка, которую он якобы потерял.

На уговоры окружающих прекратить истерику ребёнок не обращал внимания, а лишь осыпал оскорблениями того, кого считал виновным в пропаже игрушки.

На прямой вопрос, что его может здесь и сейчас успокоить, мальчик, словно помешанный, заявил, что прекратит истерику только в обмен на «миллион Лабубу».

Где именно в России происходило данное действие, не уточняется.

Лабубу — это новый тренд, который набирает популярность. Это коробка-сюрприз, которая может содержать как обычную модель за несколько тысяч рублей, так и редкий экземпляр, который стоит сотни тысяч.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» подал заявку о регистрации товарного знака «Чебубу».