В Нижнекамске школьник жестоко избил девочку из-за пластилина

Мальчик пришел в класс, где обучались младшие, а затем стал отбирать пластилин у одной из девочек. Возник конфликт, в ходе которого пятиклассник набросился на девочку с кулаками.

«О случившемся я узнала уже дома, одноклассница прислала видео, которое она сняла. Никто из учителей мне об этом не сообщил. Дочь не показали врачу, а просто отправили домой», — поделилась она.

В школе посчитали произошедшее не столь серьезным. По мнению руководства, это «обычная драка». Мама пострадавшей с этим не согласна, и называет инцидент жестоким избиением. Она подчеркнула, что это не первый случай, когда агрессором выступает конкретно этот малолетний хулиган. Женщина собирается разобраться с ним на собрании комиссии, но если эффекта не будет, то девочке придется менять школу.

Ранее сообщалось, что учительницу школы в Ташкенте, которая избила русскоговорящего ученика, задержали на неделю.