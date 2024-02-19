Школьник выпал из окна тюменской гимназии

В Тюмени ученик гимназии спрыгнул из окна в учреждения, попросив друзей снять это на камеру. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

По информации из Сети, инцидент случился в гимназии №12 в Тюмени. Ученики девятого класса устроили представление на видео. По задумке школьник должен прыгнуть из окна второго этажа, что он и сделал. Угодил экстремал в сугроб, чудом не повредив себе конечности. После падения он спокойно встал на ноги и забежал в здание.

Однако ситуация не понравилась родителям, которые увидели данный ролик. Полагают, что теперь у руководства гимназии и детей могут начаться проблемы. Ситуацию, судя по всему, решили без привлечения органов правопорядка.

Такие «паркуры» не являются безопасными, тем более не рекомендуется повторять их никому. Падение со второго этажа могло кончиться травматично.

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